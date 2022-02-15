Город Санья на Хайнане ускорит процедуры проверки строительных объектов на экологичность

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье китайского острова Хайнань с 15 марта упростит для отдельных строительных объектов проверку, проводимую с целью выявления их воздействия на окружающую среду. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это позволит заметно ускорить возведение зданий.

По данным издания, упрощенные методы пока будут действовать на территории наукограда "Ячжоувань" - одной из 11 ключевых зон опережающего развития провинции. Благодаря нововведению, как отмечается, на прохождение формальностей будут уходить всего одни сутки вместо 60 дней.

Авторы газеты уточняют, что "Ячжоувань" станет одним из первых на Хайнане экономических субъектов, которые перейдут к новой форме государственной экологической экспертизы зданий. Предполагается, что за счет более эффективного перераспределения сфер ответственности снизятся издержки строительных компаний.

Согласно новым правилам, застройщик берет на себя обязательство выполнять работы по официальным стандартам, учитывающим фактор влияния на окружающую среду. В течение месяца после быстрого утверждения проекта компетентными ведомствами, уже в процессе строительства управление по делам "Ячжоувань" должно осуществить техническую проверку экологических отчетов ответственной компании. В случае выявления серьезных проблем она лишится возможности возводить здание на основании упрощенных процедур и перейдет к общепринятой и более медленной традиционной схеме согласования соответствующих вопросов с властями.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и считается важным стратегическим объектом, главная задача которого - стимулировать интенсивное развитие Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочей инфраструктуры, превышает 26 кв. км. Организации, расположенные на территории наукограда, занимаются реализацией проектов в области селекции и современного сельского хозяйства, глубоководных исследований, космонавтики, сетевых технологий, медицины и финансов. Согласно планам правительства КНР, эти НИИ и предприятия должны ускорить формирование на острове передового научно-производственного комплекса мирового уровня.