Приморье и ЕАО получат дополнительно свыше 1,1 млрд рублей на развитие социнфраструктуры

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Приморский край и Еврейская автономная область получат свыше 1,1 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры по программе "Единая субсидия". Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.

"По предложению правительства Приморского края принято решение выделить более 1 млрд рублей в рамках программы "Единая субсидия" на строительство и ремонт социальной инфраструктуры в Находке. <…> В Еврейской автономной области средства "Единой субсидии" позволят приступить к реализации программы модернизации системы здравоохранения, разработанной Минвостокразвития России совместно с регионом. На первом этапе 150 млн рублей в 2022-2023 годах направят на модернизацию материально-технической базы областной больницы и развитие скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего под руководством вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Находка сейчас в стадии экономического развития, которая сопровождается целым рядом процессов: растет население, нужны новые школы, детские сады, спортивные объекты. "И всю эту социальную структуру нужно развивать с учетом мнений жителей", - цитирует Трутнева пресс-служба.

Поясняется, что в Находке на средства "Единой субсидии" планируется капитальный ремонт девяти общеобразовательных учреждений, девяти учреждений дошкольного образования и колледжа искусств, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое и спортивных площадок на территории школы №12, обновление материально-технической базы 12 муниципальных библиотек, установка двух хоккейных коробок и спортивной площадки.

"Все объекты обеспечены проектно-сметной документацией. Включены в план социально-экономического развития Находки. Мы проводили большую работу в летний период вместе со специалистами Минвостокразвития, представителями крупного инвестора - Находкинского завода минеральных удобрений. На протяжении трех месяцев обсуждали с жителями эти проекты. Выбрали те, которые поддержала большая часть жителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Планы развития

В 2018-2023 годах на реализацию планов социального развития центров экономического роста 11 субъектов Дальнего Востока из федерального бюджета выделили более 111 млрд рублей. С 2018 по 2021 годы дальневосточными регионами ввели в эксплуатацию 553 социально значимых объекта - школы, детские сады, больницы, ФАПы, учреждения культуры и спорта, дороги, объекты инженерной инфраструктуры. Отремонтировали 941 объект, благоустроили 487 общественных территорий. В 2022-2023 годах планируется построить еще 96 объектов, благоустроить 1 тыс. дворов.