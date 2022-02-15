{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тюменскую область практически полностью газифицируют к 2024 году

За 2022-2023 годы рассчитывают построить 450 км для 4 045 домовладений

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Уровень газификации Тюменской области составит 98% к концу 2023 года. Об этом во вторник в ходе онлайн-заседания федерального штаба по газификации сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Уровень газификации региона, который определяется как доля домов и квартир, отапливаемых посредством сжигания природного газа, уже к концу 2023 года составит 98%", - сказал Моор.

В рамках региональной программы газификации за период 2014-2021 годов построено 1 518 км для 28 723 домовладений, за период 2022-2023 годов планируется построить 450 км для 4 045 домовладений.

Теги
РоссияТюменская область
Суд в Москве признал законным оборотный штраф Meta Platforms
Читать полностью