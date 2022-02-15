"Альфа-капитал" нарастил более 58 млрд рублей в активах под управлением

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. УК "Альфа-капитал" по итогам IV квартала 2021 года нарастила активы под управлением на 7,2%, или на более 58 млрд рублей, став лидером по привлечению средств частных инвесторов, следует из данных агентства "Эксперт РА". За год активы компании выросли на 31%, достигнув отметки в 874 млрд рублей.

Значительный объем привлечения в 2021 году обеспечил рост средств инвесторов в доверительном управлении, а также притоки средств инвесторов в паевые инвестиционные фонды, пояснили в "Альфа-капитале".

Согласно данным финансового портала Investfunds.ru, за год пайщики внесли в биржевые и открытые ПИФы под управлением УК "Альфа-капитал" более 61 млрд рублей. При этом только в фонд "Альфа-капитал баланс" инвесторы вложили порядка 25,6 млрд рублей, что является лучшим результатом среди всех российских паевых фондов, также отметили в управляющей компании.

В том числе около 28,8 млрд рублей было внесено в биржевые фонды под управлением компании. "В 2021 году компания вывела на Московскую биржу паи шести БПИФов, в том числе инвестирующих в космическую отрасль, биотехнологии и фармацевтику, разработчиков видеоигр и физическое золото, а также стратегию с применением технологий искусственного интеллекта. В январе 2021 года состоялся запуск биржевых торгов бумагами фонда "Альфа-капитал Стратегия будущего", - пояснили в "Альфа-Капитал".

По итогам 2021 года два биржевых фонда под управлением компании, "Альфа-капитал Управляемые российские акции" и "Технологии 100", стали лидерами по доходности среди БПИФов. Также БПИФ "Альфа-капитал Управляемые облигации" стал лидером среди биржевых фондов облигаций по итогам 2021 года, добавили в компании.

"Прошлый год стал непростым для финансовых рынков, однако несмотря на высокую инфляцию, рост ставок и негативные новости, частные инвесторы умело пользовались периодами волатильности рынка, чтобы купить подешевевшие активы", - прокомментировала генеральный директор УК "Альфа-капитал" Ирина Кривошеева.

"Свыше двух третей привлечения было обеспечено за счет притока новых средств клиентов. Этот год также начинается неоднозначно, но уже сейчас мы видим, что многие клиенты, обладающие ликвидностью, пользуются возможностью и пополняют портфель. Похожее мы уже наблюдали в марте 2020 года на волне пандемии коронавируса. Поэтому текущий год внушает нам достаточный оптимизм, мы ожидаем, что частные инвесторы снова проявят активность", - добавила она.