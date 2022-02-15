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"Яндекс" инвестировал в направление e-commerce $600 млн в 2021 году

Как сообщили в компании, это ниже прогноза на $50 млн

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" инвестировал в направление e-commerce $600 млн в 2021 году, что ниже прогноза на $50 млн. Об этом сообщила финансовый директор компании (CFO) Светлана Демяшкевич в ходе телефонной конференции по итогам раскрытия результатов компании за четвертый квартал 2021 года и год в целом.

"Наши инвестиции в направление e-commerce составили $600 млн, что меньше нашего прогноза в $650 млн. Мы ожидаем двукратный рост GMV этого сегмента в 2022 году", - отметила она.

В июле 2021 года компания сообщала о планах инвестировать порядка $650 млн в e-commerce.

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