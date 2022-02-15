Благодаря поддержке экспорта сумма заключенных курганцами контрактов выросла в 17 раз

ТАСС, 15 февраля. Сумма контрактов на экспорт товаров, заключенных предпринимателями Курганской области при помощи Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), увеличилась практически в 17 раз в 2021 году по сравнению с 2020 годом - до более $17 млн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"[Сумма заключенных при поддержке ЦПЭ экспортных контрактов в 2021 году] в 17 раз больше, чем в 2020 году. При поддержке ЦПЭ экспортные контракты заключили 24 СМСП (субъекта малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) на сумму $17,6 млн [в 2021 году]", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что значительно выросло и число самих контрактов - с 12 в 2020 году до 48 в 2021 году.

Руководитель регионального Центра поддержки экспорта Алла Сагоякова поделилась с ТАСС, что в прошлом году, например, при поддержке специалистов центра начался экспорт чехлов и одежды для пациентов с аппаратами Илизарова - сейчас отправки осуществляются в США и Европу. Также при помощи ЦПЭ был организован экспорт пиломатериалов в Европу, тогда как ранее традиционно такой товар шел из региона в страны СНГ, Азиатские страны и Афганистан. Удалось вывести на иностранный рынок и необычные товары: один из курганских предпринимателей начал экспорт досок для медитации - Садху в Китай, Германию и другие страны. "Привожу пример [предпринимателям] для того, чтобы показать, что любой товар можно экспортировать - если он пользуется спросом у нас в стране, значит будет продаваться и за рубежом тоже, даже такой, казалось бы, неизвестный большинству, необычный", - подчеркнула Сагоякова.

При этом наиболее популярной при заключении экспортных контрактов в 2021 году традиционно была промышленная продукция: конвейерное оборудование, дорожная техника, шаровые краны, долото, вертлюги (оборудование для горнодобывающей промышленности), хомуты буровые и другое.

Также, по данным Сагояковой, в прошлом году впервые при поддержке специалистов центра предприниматели вышли на экспорт в Румынию, Перу, Швейцарию, Францию.

Всего же центром была оказана поддержка 313 субъектам МСП региона в прошлом году. Как сообщается на сайте правительства области, предприниматели, в частности, пользовались помощью в поиске партнеров за рубежом и выводе своей продукции на международные торговые площадки Alibaba.com, Amazon.com, Ebay.com. Специалисты центра помогают предпринимателям сформировать коммерческие предложения для иностранных партнеров, помогают в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов, оказывают множество других видов помощи.

Об Илизарове

В 1950 году курганский академик Гавриил Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. Используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.