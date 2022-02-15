Минпромторг заявил, что параметры эксперимента по маркировке электроники еще не утверждены

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Проект постановления правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной промышленности находится в стадии разработки, перечень товаров будет проработан с органами власти и бизнесом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг доработал проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. Эксперимент планируется запустить уже с 1 марта. К нему могут добровольно подключиться производители и импортеры товаров 26 категорий, среди которых смартфоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и печатные платы.

"Проект постановления правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции находится в стадии разработки в Минпромторге России. Еще раз отметим, что перечень товаров, в отношении которых целесообразно провести такой эксперимент, еще формируется и будет проработан совместно с федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом", - говорится в сообщении министерства.

В Минпромторге рекомендовали в вопросе планируемых экспериментов по маркировке товаров ориентироваться на проекты актов правительства РФ, которые в обязательном порядке официально размещаются на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Мнение оператора маркировки

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки "Честный знак", сообщил ТАСС, что "заявления о влиянии маркировки на цены и доступность товаров до начала экспериментов безосновательны".

В ЦРПТ отметили, что пилотные проекты по всем товарным группам носят добровольный характер, производители и импортеры сами определяют количество линий и виды товаров, которые маркируют в тестовом режиме, а оператор предоставляет коды для эксперимента на безвозмездной основе.

Позиция бизнеса

Минпромторг отмечает, что одним из инициаторов проведения эксперимента выступила Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе. Президент ассоциации Ольга Грекова сообщила ТАСС, что для отрасли вопрос борьбы нелегальной продукцией актуален.

"Тот объем контрафакта, который потребляли граждане нашей страны, даже не поддавался реальной оценке, так как через границу провозились по документам иные виды товаров. Многие думают, что с годами зрение становится хуже из-за компьютеров, но не все понимают при этом, что качество освещения влияет на здоровье не меньше", - сказала она.

По ее словам, предприятия светотехнической отрасли после введения маркировки рассчитывают получить новые возможности для развития. При этом маркировка не скажется на ценах на продукцию.

В Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, напротив, считают, что маркировка электроники - это избыточная мера, которая может привести к росту себестоимости и полностью дублирует уже сложившиеся системы контроля над товарами в отрасли.

"Электроника сегодня - один из самых легальных товаров, где практически не бывает подделок. Прослеживаемость устройств достигается уже существующими методами - это серийные номера продукции и номера IMEI ( от англ. International Mobile Equipment Identity - международный идентификатор мобильного оборудования - прим. ТАСС). Если вводится дополнительная система, которая предполагает выпуск и наклейку марок, это повысит себестоимость производства без полезного эффекта для потребителей, бизнеса, государства", - сообщил ТАСС директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

По его мнению, дополнительный этап в виде маркировки замедлит попадание новинок на российский рынок. "Маркировка может быть оправдана для иных товаров, но не для электроники", - подчеркнул Гуськов.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальными товарами. Ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков, медицинских изделий, табачных стиков, электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей.