Нижегородский губернатор предложил создать банковский продукт для догазификации в регионах

ТАСС, 15 февраля. Глава Нижегородской области и секретарь реготделения "Единой России" Глеб Никитин предложил создать в РФ единый банковский продукт, который бы граждане могли использовать при догазификации участков.

"Надо было бы на федеральном уровне предложить нашим банкам сделать специальный банковский продукт по предоставлению потребительского кредита на газификацию при догазификации. Так как это единая государственная большая кампания, то, мне кажется, дополнение ее таким банковским продуктом было бы очень правильным", - сказал Никитин во вторник на заседании федерального штаба по газификации регионов.

По его словам, не все регионы способны полностью возместить затраты граждан, а при наличии банковского продукта субъекты могут выделять дополнительные субсидии на компенсацию процентной ставки по соответствующему кредиту. "У нас сейчас есть компенсация процентной ставки тоже, но она не привязана к проекту догазификации", - объяснил Никитин.

Он также предложил унифицировать меры поддержки в регионах. "Мне кажется, с точки зрения затрат регионов на приобретение оборудования людьми, нам не хватает единой государственной политики", - сказал секретарь нижегородского реготделения партии.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал предложения Никитина достойными и пообещал проработать их. "Те предложения, которые вами были озвучены, они достойны внимания, мы их проработаем, и, может быть, какую-то единую позицию для всех субъектов выработаем вместе с вами", - сказал Турчак.

11 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.