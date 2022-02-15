Фонд кредитования МСП Карелии впервые отработал год без бюджетной поддержки

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 февраля. /ТАСС/. Государственный фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия впервые в 2021 году отработал без поддержки федерального и республиканского бюджетов, выдавая микрозаймы только за счет собственных возвратных средств. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор фонда Елена Климчук.

"В 2021 году нам не поступали субсидии из федерального и республиканского бюджетов: теперь за счет возвратных средств, за счет качественного кредитного портфеля мы можем дальше предоставлять ранее полученные бюджетные средства новым предпринимателям. Это первый год, когда мы смогли более 300 млн рублей выдать за счет только собственных ресурсов", - рассказала собеседница агентства.

Всего в 2021 году фонд заключил 161 договор на общую сумму 326 млн рублей. По словам Климчук, в год начала пандемии, в 2020 году, организация выдала 175 кредитов на сумму 427 млн рублей, из которых 318 млн составила поступившая из бюджета Карелии субсидия.

"Сейчас пандемия уже не сказалась на платежеспособности бизнеса, как это происходило в 2020 году: тогда предприятия, которые закрылись, перестали получать выручку, они просели. Сейчас мы делаем оценку по бухгалтерской отчетности: 2021 год показал рост выручки. <…> Возможно, не за счет объемов, а за счет роста цен, но выручка тем не менее выросла. Сохранились рабочие места", - отметила собеседница агентства.

В 2022 году государственный фонд планирует продолжить работу примерно на том же уровне. При этом уже принято решение о снижении процентных ставок по ряду льготных программ государственной микрокредитной организации. По программам "Женское предпринимательство", "Приоритет" и "Стартап" снижение от ключевой ставки в 9,5% годовых теперь будет составлять 2,5-3 п.п. Изменение коснулось условий программы "Технопарк": после встречи с резидентами первого в Карелии петрозаводского технопарка по камнеобработке принято решение предоставлять микрозаймы не только на приобретение основных средств, но и на пополнение оборотных средств для закупки сырья.

"Теперь резиденты могут покупать сырье - те же блоки - за счет заемных средств. Мы сохранили возможность приобретения основных мощностей, потому что кто-то будет покупать склады, и снизили ставку - по "Технопарку" она теперь минус три процентных пункта [от ключевой ставки]", - добавила Климчук.

О фонде

Фонд по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии создан по распоряжению правительства республики в 2009 году. Учредителем некоммерческой организации стало министерство экономического развития и промышленности республики. Активы организации полностью сформированы из финансовых средств регионального и федерального бюджетов. Организация оказывает представителям малого и среднего бизнеса гарантийную поддержку по финансовым обязательствам, предоставляя поручительство в качестве обеспечения, а с 2017 года занимается микрокредитованием предпринимателей.