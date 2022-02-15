РЖД предложили субсидировать скидку в 50% на перевозку школьников в течение всего года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. РЖД предложили субсидировать 50%-ную скидку на проезд школьников в течение всего года, а также включить эти расходы в государственный бюджет. Об этом в ходе встречи депутатов внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме РФ сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"Шестой год подряд мы предоставляем скидки в размере 50% для детей от 10 до 17 лет. <…> У нас школьники с 1 сентября до 31 мая ездят с 50%-ной льготой, потом в летние месяцы эта льгота уходит. Мы пять лет назад взяли на себя обязательства за счет наших средств компенсировать эту перевозку. <…> Мы считаем, что этот формат должен был бы перейти в бюджетную компенсацию", - отметил Белозеров.

Гендиректор РЖД добавил, что холдинг направит высвобожденные средства на развитие пригородных перевозок. Таким образом, по словам Белозерова, станет возможно круглогодично закрепить льготный проезд для детей с 10 до 17 лет на законодательном уровне.

О льготных тарифах РЖД

Холдинг впервые предоставил 50%-ную скидку на проезд детей летом 2016 года. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период - с 1 сентября по 31 мая. С тех пор школьники могут путешествовать с 50%-ной скидкой в течение всего календарного года. При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%, а детям до 5 лет оформляется бесплатный проездной документ.

Оформить льготный билет для детей можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).