Арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества в отношении бизнесмена Израйлита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру реализации имущества в отношении бизнесмена и совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, который обвиняется в хищении 317 млн рублей. Информация о принятом решении появилась в карточке дела о банкротстве бизнесмена.

"Информация о принятом судебном акте: решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликовали.

В сентябре 2020 года арбитраж Петербурга ввел процедуру реструктуризации долгов предпринимателя, включив в реестр требований кредиторов задолженность перед Балтинвестбанком на 681 млн рублей. В решении пояснялось, что эти деньги Израйлит взял у банка по кредитным договорам от 2013 года и не расплатился. Суд пришел к выводу, что, погасив часть долга в 2015 году на сумму около 14,6 млн рублей, заемщик признал факт наличия задолженности. Ранее Израйлит уже попадал под процедуру банкротства по решению этого же суда, однако вышестоящая инстанция затем отменила его и отправила дело на новое рассмотрение.

Дело Израйлита

Сотрудники ФСБ задержали Валерия Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ перевели на счета подконтрольных Израйлиту фирм, после чего они были похищены.

Дело Израйлита вызвало широкий общественный резонанс из-за того, что материалы его добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения в выводе по подложным документам средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. При этом президиум Верховного суда России давал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые получили в рамках амнистии капиталов, как доказательства по уголовным делам. В декабре 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

После задержания Израйлит провел в СИЗО около четырех лет, суд постоянно продлевал ему срок содержания в изоляторе, однако в марте 2021 года на очередном заседании суд перевел бизнесмена под домашний арест. Прокуратура не стала обжаловать это решение.

Арбитраж в решении о признании бизнесмена банкротом отмечал, что "нахождение должника в местах лишения свободы не освобождает должника от исполнения обязанности по возврату суммы долга и не препятствует этому".