Выручка 11 ключевых технопарков Хайнаня за 2021 год выросла на 134%

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Выручка 11 ключевых индустриальных парков развития порта свободной торговли южной китайской провинции Хайнань в 2021 году превысила 1,35 трлн юаней (около $213 млрд), что на 134% больше показателя 2020 года. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Многие из этих технопарков, являющихся одной из главных движущих сил развития проекта свободного торгового порта на Хайнане, в прошлом году по объему выручки преодолели отметку в 100 млрд юаней (около 15,7 млрд долларов). Как пишет издание, в прошлом году на новый уровень вышла политика эффективного использования иностранных инвестиций и внешней открытости.

В общей сложности в 2021 году была запущена реализация 914 проектов в 11 технопарках с объемом вложений не менее 5 млн юаней (786,1 тыс. долларов). За указанный период удалось освоить инвестиции в основные фонды на сумму свыше 117,33 млрд юаней (18,4 млрд долларов) - рост на 73,6% в годовом выражении. Что касается фактически использованных иностранных инвестиций, то в 2021 году их объем превысил 3,2 млрд долларов.

Программа построения порта свободной торговли на Хайнане, опубликованная 1 июня 2020 года, предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.