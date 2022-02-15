MSD подала заявку на регистрацию в России препарата Lagevrio для лечения ковида

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "МСД Фармасьютикалс" - российское представительство MSD (в США и Канаде - Merck & Co) - подала заявку на регистрацию в России препарата для лечения ковида Lagevrio на основе молнупиравира. Такая информация содержится в государственном реестре лекарственных средств.

Заявка подана в Минздрав РФ 15 февраля. Лекарственная форма препарата - капсулы, 200 мг, следует из данных реестра. Препарат Lagevrio (торговое название молнупиравира) разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Ранее Минздрав РФ одобрил обращение Lagevrio на территории России. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым из резервного фонда дополнительно выделяется свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом, в том числе на приобретение не менее 200 тыс. упаковок Lagevrio.

MSD является одной из ведущих международных фармацевтических компаний. MSD - это фирменное наименование компании Merck & Со. Inc., штаб- квартира которой находится в Нью- Джерси. Компания занимается разработкой инновационных препаратов, производит вакцины и лекарства. В рамках соглашений с российскими фармпроизводителями MSD производит 11 препаратов. В портфеле MSD в России 41 наименование лекарственных препаратов и вакцин, 29 из них включены в перечень ЖНВЛП. Штат компании в РФ насчитывает более 650 сотрудников.