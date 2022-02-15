ЦБ планирует уточнить прогноз профицита ликвидности на конец 2022 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России планирует уточнить прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года с учетом обновленного макроэкономического прогноза в новом выпуске Доклада о денежно-кредитной политике в феврале. Об этом говорится в обзоре ликвидности банковского сектора регулятора.

Согласно актуальному прогнозу ЦБ, профицит ликвидности банков на конец 2022 года составит около 0,8-1,4 трлн рублей.

В январе по отношению к декабрю структурный профицит ликвидности снизился примерно на 11% и составил 0,8 трлн рублей. На начало февраля профицит ликвидности снизился относительно начала предыдущего месяца на 1,6 трлн рублей, до 0,1 трлн рублей, из-за оттока бюджетных средств в январе.

К оттоку ликвидности из банков в январе привели бюджетные операции. "Доходы бюджета возросли, в том числе за счет увеличения поступлений по всем основным налогам. Рост НДПИ ожидаемо замедлился из-за снижения цены на нефть в декабре 2021 года. При этом расходы бюджета и приток средств по операциям Федерального казначейства не в полной мере компенсировали отток ликвидности в результате уплаты налогов. Кроме того, в конце января Банк России принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила, что также сократило приток ликвидности в банки", - пояснил регулятор.