Smartavia запустит в марте прямые рейсы из Петербурга в Баку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia (до 2019 года - Nordavia) с 5 марта запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку. Полеты будут выполняться еженедельно по субботам, сообщили во вторник в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"C 5 марта 2022 года из аэропорта Пулково Smartavia откроет полеты в Баку. Авиакомпания будет выполнять рейсы один раз в неделю - по субботам. Согласно расписанию, самолеты перевозчика будут вылетать из аэропорта Пулково в 16:30 и прибывать в столицу Азербайджана в 21:15", - рассказали в пресс-службе.

Обратные рейсы будут отправляться из Баку в 22:15 и прибывать в Санкт-Петербург в 01:15 следующего дня.

Как отметили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково, прямые регулярные рейсы из Петербурга в Баку выполняет только авиакомпания Nordwind, вылет происходит каждую пятницу. Кроме того, с 17 марта национальный перевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновит прямые авиаперелеты между двумя городами, прерванные в марте 2020 года. Рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям.