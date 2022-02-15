В ГД внесли законопроект о продлении ограничений для неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий продление запрета на заключение финансовыми организациями с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас законом предусмотрено, что заключение финансовыми организациями с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах до 1 апреля 2022 года не допускается. По мнению авторов законопроекта, заключение таких договоров и "приобретение облигаций, доход которых определяется сложными формулами и/или основан на индексах, рассчитываемых самим эмитентом таких облигаций, могут содержать чрезмерные риски для неквалифицированного инвестора".

"Полагаем, что введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, будет направлено на снижение указанных рисков, поможет обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и тем самым повысить степень защиты прав розничных инвесторов. Данная работа запланирована на 2022-2023 годы", - указывают авторы документа.

Кроме того, на первую половину 2022 года запланирован анализ практики применения процедуры тестирования для неквалифицированных инвесторов с целью выявления ее эффективности, достаточности разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка вопросов, а также выработки возможных вариантов совершенствования данной процедуры, говорится в пояснительной записке. В связи с этим срок снятия запрета для неквалифицированных инвесторов на заключение подобных договоров переносится на 1 апреля 2024 года.