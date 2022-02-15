Вылов минтая в Дальневосточном бассейне с начала 2022 года вырос на 32%

ТАСС, 15 февраля. Вылов минтая в Дальневосточном бассейне к 15 февраля 2022 года составил 341 тыс. тонн, что на 32% больше показателей прошлого года. Это следует из сообщения Росрыболовства.

"По данным отраслевой системы мониторинга, к 15 февраля 2022 года в Дальневосточном бассейне вылов минтая составил суммарно 341 тыс. тонн, что на 32% больше уровня 2021 года (на 83,4 тыс. тонн больше уровня 2021 года)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в Охотском море было добыто 298,6 тыс. тонн минтая (в 2,36 раза больше уровня 2021 года), в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах - 250 тыс. тонн, а в Северо-Охотоморской подзоне было выловлено 48 тыс. тонн. Вылов Тихоокеанской сельди с начала года составил 57,3 тыс. тонн, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне - 53,1 тыс. тонн, трески - 20,5 тыс. тонн, добавили в Росрыболовстве. На промысле минтая находилось 85 рыбодобывающих судов, сельди - 4 судна, трески - 18 судов.

"Загрузка холодильников в портах Приморского края составляет 61%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока в центральные регионы страны не изменилась и составляет 17-19 рублей за кг. За прошедшую неделю железнодорожным транспортом отправлено 14,6 тыс. тонн рыбной продукции", - говорится в сообщении ведомства.