Intel приобретет израильского производителя микросхем

ТАСС, 15 февраля. Корпорация Intel объявила о планах по приобретению израильской компании по производству компьютерных чипов Tower Semiconductor за сумму порядка $5,4 млрд.

Как сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе американской компании, это приобретение нацелено на расширение производственных мощностей и технологического портфеля Intel в условиях высокого отраслевого спроса. "Портфель специализированных технологий Tower, географический охват, тесные отношения с клиентами и операции, ориентированные на услуги, помогут расширить возможности Intel по производству микросхем и приблизить нашу цель стать их крупнейшим поставщиком в мире", - отметил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

Intel ожидает, что сделка будет полностью завершена в течение 12 месяцев.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. С прошлого года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.