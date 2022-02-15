Более 4,5 тыс. домовладений в Ульяновской области вошли в программу догазификации

УЛЬЯНОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. План догазификации охватит свыше 4,5 тыс. домовладений в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона по итогам участия губернатора Алексея Русских в режиме видеосвязи в заседании Федерального штаба по газификации под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака.

"В областной план-график социальной газификации вошли свыше 4,5 тыс. домовладений в 258 населенных пунктах. От жителей региона уже поступило порядка 3 тыс. заявок, с которыми мы активно работаем", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Русских добавил, что параллельно с этим уделяется большое внимание оказанию адресной материальной помощи на газификацию домов тех жителей региона, которые в этом особо нуждаются. "По моему поручению сумма, зарезервированная в 2022 году на оказание такой социальной меры поддержки, в два раза больше, чем в 2021", - процитировали Русских в пресс-службе.

По информации министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Александра Черепана, от жителей поступило 2 953 заявки на участие в программе социальной газификации. Из них 1 892 абонентов заключили договоры на догазификацию, по 988 заявкам проложили сети до границ земельных участков, жители 620 домовладений уже пользуются природным газом.

Программа социальной газификации (догазификации) предусматривает бесплатное строительство газовых сетей до границ земельных участков. Уровень газификации Ульяновской области составляет 79%, догазификация позволит его увеличить.