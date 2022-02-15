Продажа алкогольных напитков в России в январе выросла на 2,1%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Продажа алкогольных напитков в России в январе 2022 года выросла на 2,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составила 17,8 млн дал, говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе 2022 года составил 17,8 млн дал (102,1% от уровня января прошлого года)", - отмечается в сообщении.

При этом объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе 2022 года вырос на 6,2% - до 1,8 млн дал.

Объем продажи вин в январе 2022 года вырос на 1,1%, до 4 млн дал, водки - на 4,2%, до 6,1 млн дал, коньяка - на 3,9%, до 1,01 млн дал.

Объем розничной продажи напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9%) в январе 2022 года вырос на 21% и составил 1,4 млн дал.