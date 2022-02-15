В Чечне планируют реализовать более 600 инвестиционных проектов в 2022 году

ГРОЗНЫЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2022 году реализовать 618 инвестиционных проектов, в том числе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Грозный". Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания в правительстве.

"2022 год объявлен годом промышленности. Мы намерены вывести эту отрасль на новый уровень. Приоритетное внимание нужно уделить реализации потенциала особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Грозный" и привлекать резидентов. Важнейшим направлением остаётся инвестиционная деятельность. На этот год запланировано 618 проектов", - отметил Кадыров.

По его словам, в прошлом году в регионе удалось реализовать свыше 400 инвестиционных проектов и снизить безработицу с 26 до 8 %. "В ходе совещания я представил нового вице-премьера, который будет курировать молодежную политику и спорт, а также обеспечивать контроль за расходованием бюджетных средств. На эту должность назначен Абдул-Керим Эдилов", - добавил глава Чечни.

Как сообщалось ранее, модель экономического развития Чеченской Республики предполагает привлечение в регион 535 млрд рублей на реализацию различных проектов, что обеспечит регион новыми рабочими местами. Ожидается и увеличение реальной заработной платы на 22,1% по отношению к 2020 году, рост объема инвестиций на 65,3% и валового регионального продукта на 94,4%.