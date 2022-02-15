"Газпром" отмечает снижение устойчивости энергосистем в мире с ростом в них доли ВИЭ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Газпром" отмечает снижение предсказуемости и устойчивости энергосистем в мире по мере роста в них доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), говорится в сообщении холдинга. Это связано с тем, что выработка электроэнергии из ВИЭ зависит от погоды и не является стабильной.

"Текущий этап энергоперехода характеризуется ростом использования возобновляемых источников энергии и оказывает ряд негативных эффектов как на потребителей энергии, так и на ее производителей. Основной негативный эффект для потребителей - снижение предсказуемости и устойчивости энергосистем по мере роста в них доли ВИЭ. Выработка электроэнергии из ВИЭ зависит от погоды и не является стабильной", - сказано в сообщении. В частности, в 2021 году именно этот фактор оказал значительное влияние на энергетический рынок Европы, отмечает "Газпром".

Природный газ является наиболее перспективным из традиционных видов топлива благодаря "экологическим преимуществам, развитости и доступности технологий его использования", считают в российском газовом холдинге.

"Газпром" продолжает развитие газового бизнеса и обеспечивает стабильные поставки газа по долгосрочным контрактам на ключевые рынки. Компания ведет активную работу по диверсификации направлений сбыта и реализует проекты в области переработки газа для расширения продуктового портфеля", - подчеркивает компания.

Кроме того, газопроводы "Северный поток", "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" призваны значительно сократить выбросы парниковых газов "по сравнению с альтернативными, менее современными трубопроводными системами и с поставками в регион сжиженного природного газа из других стран", говорится в сообщении "Газпрома".