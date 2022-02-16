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Вице-премьер России посетит с визитом Венесуэлу, Никарагуа и Кубу 16-18 февраля

Целью визита будет обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами

МОСКВА. 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе визита в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу обсудит с руководством этих стран торгово-экономическое сотрудничество, сообщили журналистам в аппарате заместителя руководителя правительства.

Рабочая поездка вице-премьера начнется 16 февраля в Каракасе, на следующий день продолжится в Манагуа, а завершится 18 февраля на Кубе.

Целью визита будет обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, отметили в аппарате вице-премьера.

Борисов возглавляет межправительственные комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Венесуэлой и Кубой. В состав российской делегации вошли представители министерств и ведомств, курирующих различные направления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с этими странами, в частности Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго, Минсельхоза и других.

Теги
КубаНикарагуаВенесуэлаРоссияБорисов, Юрий Иванович
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