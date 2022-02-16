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Темпы инфляции в КНР в январе 2022 года составили 0,9%

Цены на продовольствие в годовом исчислении снизились на 3,8%

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - в январе увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как сообщило в среду Государственное статистическое управление КНР, в городах CPI вырос на 1,1%, а в сельской местности - на 0,4%.

Цены на продовольствие в годовом исчислении снизились на 3,8%, а на непродовольственные товары выросли на 2%. Потребительские товары подорожали на 1,5%, стоимость услуг - на 1,5%.

В январе значительно подешевела мясная продукция - на 25,6%, в частности цены на свинину упали на 41,6%. В то же время стоимость фруктов и продуктов водного промысла выросла на 9,9% и 8,8% соответственно.

Относительно активную динамику продемонстрировала сфера транспортных и коммуникационных услуг, ее CPI увеличился на 5,2%.

Индекс потребительских цен КНР по итогам 2021 года вырос на 0,9%, этот результат оказался ниже целевого показателя, установленного на уровне 3%. По итогам 2020 года темпы инфляции в Китае составили 2,5%.

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