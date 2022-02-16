Российский рынок акций открылся ростом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,98%. Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3635,7 пункта. К 07:09 мск индекс увеличивался уже на 1,39%, до 3650,43 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,14%, до $93,15 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,09% и торгуется на уровне $90,13 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 16 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3550-3675 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,5-76,7 рублей.