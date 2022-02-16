Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии в среду демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 2,35% и находился на уровне 1533,26 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени поднимался до 3682,94 пункта (+2,3%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,98%, до 3635,7 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дорожала на 0,62%, до $93,86 за баррель. Фьючерс на WTI растет на 0,64% и торгуется на уровне $90,79 за баррель.