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ФАС возбудила дело против "Сургутнефтегаза"

В ведомстве сообщили, что компания не выполнила требования по устранению нарушений антимонопольного законодательства

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении "Сургутнефтегаза" после того, как компания не выполнила требования по устранению нарушений антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении службы.

"ФАС по итогам анализа действий ПАО "Сургутнефтегаз" выдала предупреждение компании. ПАО "Сургутнефтегаз" в установленные сроки не выполнило предупреждение ведомства. На основании закона о защите конкуренции ФАС России возбудила дело в отношении общества", - отмечается в сообщении ведомства.

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