Турция приступила к новому этапу работ по поиску газа в Черном море

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Турция приступила в среду к новому этапу геологоразведочных работ в Черном море по поиску запасов природного газа.

"Судно "Фатих" приступило к третьему разведочному бурению в Черном море на месторождении Сакарья. Работы проводятся на глубине 5 тыс. м, они продолжатся 2,5 месяца", - написал на своей странице в Twitter министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

21 августа 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа у побережья провинции Сакарья. В ближайшее время, сказал тогда президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа на этом месторождении и незамедлительно приступят к бурению. Рыночная стоимость разведанных на тот период новых запасов газа была в предварительном порядке оценена в 180 млрд долларов.

Турецкая компания Turkiye Petrolleri планирует пробурить 40 скважин на месторождении "Сакарья" на шельфе Черного моря, разведанные запасы которого оцениваются в 540 млрд куб. м. Турция намерена осуществлять эти разработки самостоятельно, без привлечения иностранных компаний.