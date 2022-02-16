Москалькова просит депутатов законодательно усилить гарантии своевременной выплаты зарплат

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание депутатов Госдумы на необходимость законодательного усиления гарантий работников на своевременное получение заработной платы.

"Ежегодно, начиная с девяностых годов, [существует] задолженность по заработной плате. Конечно, сейчас не выдают заработную плату подушками или тем, что производится, но задолженность остается очень важной темой сегодняшнего дня. И я хотела бы обратить на это ваше внимание с точки зрения усиления гарантий через законодательные нормы", - сказала Москалькова в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Она сказала, что в 2021 году получила 2 052 обращения от граждан, что на 27% больше, чем годом ранее. Людей, по словам омбудсмена, волновали незаконные увольнения, невыплата заработной платы (в этой категории увеличилось количество обращений), вопросы оформления трудовых отношений и ухода в так называемые серые схемы. "Огромное количество обращений было связано с вакцинацией, когда людей отстраняли от занимаемой должности, а порой и увольняли. <…> Нужно очень внимательно относиться к вакцинации применительно к трудовой сфере", - отметила омбудсмен.

Москалькова добавила, что в два раза увеличилось число обращений по вопросам охраны труда.