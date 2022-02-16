В Северной Осетии индекс промпроизводства вырос почти на 45% в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 февраля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Северной Осетии вырос в 2021 году на 44,8% по сравнению с 2020 годом. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и инвестиций республики Владимир Марзоев.

"Важнейшим показателем, отражающим положение дел в промышленности, является индекс промышленного производства. По республике за январь - декабрь 2021 года он вырос по сравнению с предыдущим годом на 44,8%", - сказал Марзоев.

Рост производства в отраслях осуществлен за счет добычи полезных ископаемых, производства текстильных изделий, резиновых и пластмассовых изделий. Также рост отмечен в выпуске молибдена металлического и твердых сплавов, в производстве электрического оборудования, мебели.

Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями республики составил 38 109,9 млн рублей, что на 7,8% выше 2020 года.

Численность занятых в промышленном производстве республики на 1 декабря 2021 года составила 12 780 человек.