Число бронирований отелей в первый месяц нового этапа программы кешбэка выросло на 30%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Количество бронирований отелей с начала нового этапа программы туристического кешбэка в России увеличилось на 30% по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

Первый месяц программы туристического кешбэка начался 18 января. В рамках акции держатели карт "Мир" могут получить возврат в размере 20% от стоимости размещения в гостинице, но не более 20 000 рублей. Программа продлится до 12 апреля, в ней участвуют брони на срок от двух ночей с датой выезда до 30 апреля.

"За первые четыре недели акции путешественники зарезервировали отели в 211 городах и населенных пунктах России. Количество бронирований в отелях России, совершенных в первый месяц программы (с 18 января по 14 февраля), оказалось на 30% выше, чем в аналогичный период годом ранее", - следует из аналитики сервиса.

Лидирующим регионом по количеству бронирований стал Краснодарский край - на его долю приходится 24% от всех броней. На втором месте Москва (23%), на третьем - Санкт-Петербург (9%). В топ-10 регионов вошли Крым, Калининградская область, Ставропольский край, Московская область, республика Татарстан, а также Нижегородская и Самарская области.

В структуре бронирований по городам самыми популярными оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а также Красная Поляна, Калининград, Ялта, Адлер, Краснодар, Казань и Нижний Новгород.

Подробности исследования

В среднем путешественники тратят на размещение 19 900 рублей за четыре ночи, что на 7% выше среднего чека по итогам весеннего этапа 2021 года (в период с 18 марта по 16 июня средний чек составил 18 600 рублей за четыре ночи). Как правило, туристы совершают бронирование за 20 дней до заезда.

По данным Ostrovok.ru, самое дорогое размещение за первый месяц акции россияне забронировали в гостиницах на горнолыжных курортах: в Красной Поляне они выбирали номера на четыре дня стоимостью 60 000 рублей, в Терсколе в среднем платили 34 000 за четыре дня, а в Шерегеше - 30 000 рублей за три ночи.

Самый низкий средний чек зафиксирован в отелях Владимира (2 800 рублей за две ночи), Рязани (5 000 рублей за две ночи), Махачкалы (5 200 рублей за две ночи), Астрахани (5 700 рублей за две ночи), Волгограда (7 700 рублей за три ночи).

Наибольшей популярностью у путешественников, совершающих бронирования по программе, пользуются отели категории четыре звезды (36%), три звезды (32%), а также объекты без звезд (21%). Около 6% туристов резервируют проживание в пятизвездочных гостиницах. На долю двухзвездочных средств размещения приходится 4% бронирований.

В рамках акции туристы чаще всего выбирают номера для двоих (57%) или одного взрослого гостя (31%). На долю путешественников с детьми приходится 8% бронирований.