Кабмин представит к 1 марта новую программу развития общественного транспорта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ представит новую программу развития общественного транспорта РФ к 1 марта, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Есть прямое поручение президента - к 1 марта мы представим новую программу развития общественного транспорта. Мы серьезно этим занимаемся с рабочей группой Госсовета. У нас есть интересные предложения, в ближайшее время вы о них узнаете", - сказал он.

Ранее Хуснуллин говорил, что к 2030 году в городских агломерациях РФ планируется полностью обновить парк автобусов большого класса и 80% парка трамваев.