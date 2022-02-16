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Кабмин представит к 1 марта новую программу развития общественного транспорта

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал "интересные предложения"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ представит новую программу развития общественного транспорта РФ к 1 марта, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Есть прямое поручение президента - к 1 марта мы представим новую программу развития общественного транспорта. Мы серьезно этим занимаемся с рабочей группой Госсовета. У нас есть интересные предложения, в ближайшее время вы о них узнаете", - сказал он.

Ранее Хуснуллин говорил, что к 2030 году в городских агломерациях РФ планируется полностью обновить парк автобусов большого класса и 80% парка трамваев.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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