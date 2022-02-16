Новак: ЕС целесообразно было бы вернуть практику долгосрочных контрактов на газ из России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Потребителям в Европе целесообразно подумать о возвращении практики долгосрочных контрактов по поставкам трубопроводного газа. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"Полагаем, что в этой связи потребителям в Европе целесообразно подумать о возвращении практики долгосрочных контрактов по поставкам трубопроводного газа. Это экономически выгодно, надежно и экологично. Такая система позволит значительно снизить риски возникновения дефицита "голубого" топлива", - написал он.

Новак также назвал основные причины энергетического кризиса в Европе. По его словам, ими стали попытка ограничить финансирование традиционных источников энергии, а также превышение спроса над предложением из-за восстановления экономики после пандемии. По его мнению, из-за этого цены на газ и уголь на мировых рынках во второй половине прошлого года подскочили в несколько раз.

"Европа в последние годы делала ставку на альтернативные источники энергии. Однако в прошлом году наблюдались слабые ветра в Северном море, что существенно снизило выработку электроэнергии на ветровых электростанциях. Например, в 2021 году в Дании объем выработки энергии на ВЭС составлял около 75% от нормы, а в сентябре лишь около 50%. Помимо этого, наступление осени ожидаемо снизило объемы генерации на солнечных электростанциях", - отметил он.

Толчком к развитию европейского энергетического кризиса послужило ускоренное восстановление промышленного производства, холодная зима и жаркое лето прошлого года, что потребовало дополнительной энергии. Итогом стал дефицит энергоресурсов, добавил Новак.

"Значительную роль здесь сыграл как раз стремительный отказ от сотен угольных и газовых электростанций и атомной генерации, мощности которых не были в результате замещены альтернативной генерацией", - подчеркнул вице-премьер.