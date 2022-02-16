Хуснуллин: регионы юга РФ до 2030 года намерены привлечь более 1 трлн рублей инвестиций

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/ Инвесторы намерены до 2030 года вложить в проекты в регионах Южного федерального округа (ЮФО) более 1 трлн рублей инвестиций, говорится в материалах к выступлению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на правительственном часе в Госдуме.

"Общий объем инвестиций: до 2024 года составит 620,67 млрд рублей, из них частных инвестиций - 524,7 млрд рублей; до 2030 года - 1 129,95 млрд рублей, из них частных инвестиций - 1 027,2 млрд рублей", - следует из материалов.

Уточняется, что определено 34 проекта и 20 ключевых вопросов. "Проекты преимущественно представлены в сферах комплексной жилищной застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, сельского хозяйства, добычи и переработки углеводородов, туризма", - сообщается в материалах к выступлению Хуснуллина.