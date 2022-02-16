Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО за 2021 год выросла в 6,4 раза

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новатэка", приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года составила 432 млрд рублей, что в 6,4 раза больше показателя за 2020 год. Об этом говорится в сообщении компании.

"Основными факторами увеличения нормализованной прибыли группы в 2021 году стали благоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела к росту цен реализации наших углеводородов, а также ввод новых мощностей по добыче в третьем квартале 2020 года и в четвертом квартале 2021 года", - сообщили в компании.

Выручка "Новатэка" увеличилась на 62,5% - до 1,156 трлн рублей. Капитальные вложения снизились на 8% и составили 191,971 млрд рублей. Показатель EBITDA с учетом доли в этом показателе совместных предприятий вырос на 90,8%, до 748,3 млрд рублей.

Нормализованная прибыль "Новатэка", приходящаяся на акционеров, без учета эффекта от курсовых разниц и выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях выросла в 2,5 раза и достигла 421,3 млрд рублей.