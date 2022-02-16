Объем поддержки АПК Ростовской области увеличили в 1,8 раз в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили свыше 7,9 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса в 2022 году, что превышает прошлогодний показатель в 1,8 раз, сообщил в среду в ходе заседания правительства региона заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Репка.

"Государственная поддержка АПК в 2021 году составила 4,47 млрд рублей, а в 2022 году - 7,97 млрд рублей", - отметил Репка.

Замминистра пояснил, что с помощью этих средств будут решаться вопросы повышения плодородия почв, сдерживания процессов эрозии и опустынивания, обновления парка сельскохозяйственной техники, создания и модернизации оросительных систем.

Сельхозтоваропроизводители Ростовской области в 2021 году собрали самый большой урожай ранних зерновых в России, намолотив 12,685 млн тонн. Средняя урожайность составила 37,9 центнера с гектара, что почти на три центнера выше, чем в прошлом году. Урожай масличных культур в регионе превысил 2 млн тонн, что значительно выше результатов прошлых лет. Объем агропромышленного экспорта в области в 2021 году составил $6,8 млрд, что более чем на треть выше уровня 2020 года.