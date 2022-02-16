Силуанов заявил, что планов по пересмотру НДФЛ в ближайшие годы нет

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"Нет, однозначно могу сказать, что здесь планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет. Здесь можно быть более четким и конкретным, в отличие от предыдущих", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Кроме того, отвечая на вопрос о введении прогрессивного налога на прибыль, министр отметил, что предметных обсуждений в этом году не ожидается.

"Я думаю, что в этом году точно нет. Потому что для этого нужно подготовить законодательство, такое законодательство вступает в силу начиная с нового бюджетного года. Поэтому уверен, что встречи по этому вопросу будут с РСПП. Выработаем ли мы какое-то решение? Ну, посмотрим, жизнь покажет", - резюмировал глава Минфина.

