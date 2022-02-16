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Силуанов: планы по вхождению ВЭБ.РФ в капитал РЖД сохраняются

Планы по вхождению ВЭБ.РФ в капитал РЖД сохраняются - Силуанов.

"Новатэк" досрочно погасит заем от Фонда шелкового пути в феврале 2022 года
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