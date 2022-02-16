ГД приняла в I чтении законопроекты для подготовки к финалу Лиги чемпионов в Петербурге

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект для подготовки к финальному матчу футбольной Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге в мае 2022 года. Он предполагает безвизовый въезд на финал Лиги чемпионов по аналогии с предыдущими крупными турнирами в РФ.

В кабмине отмечают, что нормы, действовавшие во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предлагается частично распространить и на это спортивное событие. Специальное регулирование, согласно документу, будет действовать с 28 мая 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Законопроект предполагает безвизовый въезд в РФ на финал Лиги чемпионов. Также им устанавливаются особенности осуществления трудовой деятельности, обеспечения безопасности, транспортного обеспечения, защиты имущественных прав UEFA, размещения рекламы и осуществления торговой деятельности, использования символики финального матча, обеспечения добросовестной конкуренции, реализации входных билетов. В частности, кабмин РФ получит полномочия регулировать стоимость гостиничного обслуживания в Санкт-Петербурге в период проведения финального матча.

Штрафы за незаконную продажу билетов

Также Госдума приняла в первом чтении сопутствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные против незаконной реализации входных билетов на финальный матч Лиги чемпионов, включая продажу поддельных билетов. Предлагается установить ответственность за продажу билетов без заключения соответствующего договора с UEFA или уполномоченной ею организацией или за изменение их стоимости. Это будет грозить административным приостановлением деятельности или штрафом. Также вводится наказание за продажу поддельных билетов на матч.

"Предлагаемые законопроектом подходы аналогичны механизмам, действовавшим в рамках подготовки и проведения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и показавшим свою эффективность", - говорится в пояснительной записке. Согласно действующим нормам, незаконная реализация билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года влекла за собой штрафы в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей для граждан, от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. рублей для должностных лиц.

Финал Лиги чемпионов

Санкт-Петербург в сентябре 2019 года получил право на проведение финала Лиги чемпионов. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.