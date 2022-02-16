Госдума одобрила в I чтении налоговые льготы при проведении финала Лиги чемпионов UEFA

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий налоговые льготы в связи с подготовкой и проведением в РФ мероприятий финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 в соответствии с требованиями регламентирующих документов UEFA. Документ инициирован правительством РФ.

Льготы коснутся налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов.

В настоящее время UEFA пользуется указанными налоговыми льготами в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Законопроектом продлевается их действие в отношении UEFA до 31 декабря 2022 года. Российские организации (в частности, Российский футбольный союз и локальная организационная структура) освобождаются от налогообложения только в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением в РФ финального матча.

Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении мероприятий финального матча.

Также законопроектом предусмотрены положения, устанавливающие, что осуществляемые футбольными клубами - участниками финального матча операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, а также освобождение этих футбольных клубов от уплаты налога на прибыль организаций. Учитывая, что период подготовки к финальному матчу начался 28 мая 2021 года, положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с этой даты, говорится в пояснительной записке. Финал Лиги чемпионов UEFA 2022 намечен на 28 мая 2022 года.