Число действующих в Москве коллекторских фирм в 2021 году превысило 100

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число официально работающих в Москве коллекторских организаций, занимающихся сбором просроченной задолженности, в 2021 году превысило сотню. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного Главного управления ФССП - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за прошлый год.

"На 31 декабря 2021 года в государственном реестре содержатся сведения о 104 юридических лицах, осуществляющих [на территории столицы - прим. ТАСС] деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности", - сообщил Замородских, чьи слова привели в пресс-службе ГУ ФССП.

В начале 2017 года, когда начал действовать новый закон, по которому коллекторские компании включены в отдельный реестр, который ведут приставы, отвечать ряду критериев, в том числе ограничению звонков и встреч с должниками, в столице официально зарегистрировались первые 38 коллекторских агентств. К началу 2020 года действовало уже 79 таких фирм, к концу 2020 года - 92.

Вместе с тем число выявляемых приставами нарушений при сборе просроченной задолженности остается на прежнем уровне. Как отмечалось в докладе главного судебного пристава столицы, в минувшем году должностными лицами ГУ ФССП возбуждено 280 дел об административных правонарушениях, из них 190 дел по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По результатам рассмотренных дел юридические и физические лица привлечены к штрафам на 12 млн рублей. В 2020 году московские приставы возбудили 275 таких дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 9 млн рублей, в 2019 году - 273 дела со штрафами на 7 млн рублей.