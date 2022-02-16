Авиакомпания "Аврора" может быть подключена к патрулированию лесов ДФО

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мощности единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" могут быть использованы для воздушного патрулирования лесов Дальневосточного федерального округа (ДФО) во время пожароопасного сезона. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На Дальний Восток уже поставлено шесть беспилотных летательных аппаратов. А мы шестью беспилотными летательными аппаратами покроем 40% территории Российской Федерации? Боюсь, что не покроем. Давайте подумаем, как это сделать, давайте, если надо, подключим мощности авиакомпании "Аврора". Много вот таких кажущихся на первый взгляд достаточно небольших вопросов, которые могут существенно повысить эффективность нашей работы", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что при патрулировании необходимо применять менее дорогие в эксплуатации летательные аппараты. "Сегодня говорили о том, что добавлены деньги на патрулирование, но сколько стоит летный час Ми-8, все прекрасно представляют, это дорогая машина", - добавил Трутнев.

С начала 2021 года по конец октября на Дальнем Востоке возникло 3 тыс. 423 лесных пожара, что на 30% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Общая площадь возгорания при прохождении лесных пожаров увеличилась на 17,14% и составила 9,88 млн га. При этом 1 тыс. 667 пожаров возникли на территории Республики Саха (Якутия).