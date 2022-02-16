Силуанов заявил, что финансовая система РФ справится в случае введения западных санкций

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Финансовая система России справится в случае введения западных санкций в отношении российских банков, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"По транзакциям, если будут приняты санкции на банки… В целом, конечно, неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечиваем все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютные в этих банках. У нас валютной ликвидности, слава богу, достаточно, и валютных резервов тоже достаточно. Но неприятно, если хотят подгадить что называется нашим гражданам. Ну, наверное, это для них будет приемлемый такой вариант. Но это тоже не будет смертельно для экономики, для финансовой системы", - сказал Силуанов.

Он добавил, что, по последним данным, западные страны пока отказываются от отключения России от SWIFT.

"По SWIFT последняя информация от западных стран появилась, что они сами понимают абсурдность этой ситуации, поскольку мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Поэтому если они хотят помучаться, чтобы мы все вместе помучались, то тогда, наверное, это оправданно. Но вроде бы как здравый смысл побеждает, и я тоже, как и вы, читал информацию о том, что вопрос SWIFT откладывается, - рассказал министр. - Хотя ничего нет невозможного, и их решения пересматриваются достаточно часто. Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации о финансовых перечислениях. Будет это СПФС [Система передачи финансовых сообщений Банка России], или телетайпы, или квази-платежки в чемоданах условно. Ну, я утрирую, конечно. Это никому не выгодно".