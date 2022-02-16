Огурцы в России за неделю подорожали на 2,6%, сахар - на 0,5%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Стоимость огурцов в России за неделю с 5 по 11 февраля выросла на 2,6%, сахара - на 0,5%, куриные яйца подешевели на 0,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 5 по 11 февраля 2022 года цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%, в том числе на огурцы - на 2,6%, капусту белокочанную и бананы - на 2,4%, помидоры - на 2,3%, морковь - на 1,9%, свеклу столовую - на 1,1%, яблоки - на 0,7%. В то же время снизились цены на лук репчатый - на 0,2%, картофель - на 0,1%", - говорится в сообщении.

Также выросли цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,8%, водку - на 0,7%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, макароны - на 0,6%, колбасы вареные, молоко стерилизованное, сметану, творог, сыры сычужные, смеси сухие молочные для детского питания, соль - на 0,5%, маргарин, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, муку пшеничную, рис, крупу гречневую, вермишель, печенье и чай черный - на 0,3%, говядину, баранину, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,2%, масло подсолнечное - на 0,1%, добавляется в материале.

Сливочное масло в среднем по России подорожало на 0,6%, сахар-песок - на 0,5%. Цены на консервы мясные для детского питания снизились на 0,5%, яйца куриные и пшено - на 0,4%, рыбу мороженую - на 0,3%, свинину, сосиски, сардельки, мясо кур - на 0,2%, отмечается в сообщении.