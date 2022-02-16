В Думе разработают проект об ограничении наценок на продукты первой необходимости

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют разработать и внести на рассмотрение палаты законопроект, ограничивающий торговые наценки на продовольственные товары первой необходимости. Соответствующие положения содержатся в проекте рекомендаций, принятом за основу в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

"Разработать и внести законопроект, ограничивающий предельные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - отмечается в документе. Кроме того, депутаты предлагают рекомендовать правительству "проработать вопрос перевода торговых сетей на долгосрочные контракты с сельхозтоваропроизводителями на поставку овощной продукции по фиксированной цене".

Кабмину также планируется рекомендовать рассмотреть возможность использования механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей "в целях поддержания определенного уровня цен на мясную и плодовоовощную продукцию". Как указывают депутаты в материалах к слушаниям, такие меры необходимы, так как "уровень продовольственной инфляции в 2020 году достиг 6,69%, а в 2021 году - 10,62%".

Как отметила замглавы комитета Надежда Школкина, правительство РФ в 2021 году было вынужденно ввести ряд ограничительных мер, "учитывая ситуацию и с пандемией по всему миру и сложную экономическую ситуацию в ряде отраслей". "По наиболее чувствительным и востребованным видам продуктов, как сахар-песок и подсолнечное масло, цены были и вовсе зафиксированы. Понятно, что это было хорошо воспринято потребителями, учитывая возможность покупательской способности большей части нашего населения, с пониманием воспринято производителями этой продукции. Но вместе с тем невозможно постоянно сдерживать цены только у производителей сельскохозяйственной продукции, не регулируя стоимость всех затрат по цепочке и не компенсируя в полной мере потери самим производителям", - сказала она журналистам.

По словам депутата, правительству необходимо проработать ряд конкретных мер, "в том числе по таможенно-тарифной политике в части экспортно-импортных пошлин, по регулированию торговых наценок по всей цепочке прохождения продукции". Школкина также считает необходимым разработать программы поддержки малоимущих граждан и некоторых подотраслей сельского хозяйства.