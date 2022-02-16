Борисов заявил, что Россия и Венесуэла намерены наращивать товарооборот

КАРАКАС, 16 февраля. /ТАСС/. Россия и Венесуэла намерены расширять совместные проекты в материальной сфере, работать над перспективными инициативами сотрудничества и наращивать товарооборот, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики, министром нефти Тареком эль-Айссами.

"Отрадно, что объем двусторонней торговли по итогам прошлого года увеличился по сравнению с 2020 годом практически на 50%", - сказал Борисов.

Он напомнил, что в ходе состоявшегося 20 января телефонного разговора президенты двух стран подтвердили стратегический характер российско-венесуэльских отношений, констатировали позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества и наметили ориентиры для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

"Наша задача перевести достигнутые - договоренности в практическую плоскость", - подчеркнул российский вице-премьер.

"Венесуэла - стратегический партнер России в Латинской Америке и в мире в целом. Высоко ценим союзнический характер нашей координации на международной арене и доверительный политический диалог. В условиях нынешнего нарастания напряженности в мире координация российско-венесуэльского взаимодействия приобретает особую важность", - отметил Борисов.

Россия также продолжит оказывать Венесуэле помощь в борьбе с распространение коронавирусной инфекции, добавил вице-премьер. На данный момент в Венесуэлу поставлено 7,2 млн доз вакцины "Спутник V".

Эль-Ассами сообщил, что в настоящее время между странами существуют 20 соглашений о сотрудничестве. Кроме того, он напомнил, что РФ и Венесуэла входят в ОПЕК+, и подтвердил важность этого союза. "Мы смогли победить негативное влияние пандемии и стабилизировать цены на нефть на международном рынке", - сказал он.

Основу двусторонних экономических взаимоотношений России и Венесуэлы, в частности, составляют проекты сотрудничества в сфере освоения энергетических ресурсов Венесуэлы, в том числе с участием "Росзарубежнефти". Во взаимодействии с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA обеспечивается функционирование 5 совместных предприятий, совокупно добывающих в настоящий момент порядка 100 тыс. баррелей в сутки.