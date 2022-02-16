Производство картофеля выросло в Талдоме в 2,2 раза

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 22 тыс. тонн картофеля произвели в Талдомском городском округе Московской области в 2021 году, что более чем в 2 раза превышает достигнутые годом ранее показатели. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Талдом Юрием Крупениным. В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития муниципалитета.

"В 2021-м количество обрабатываемых площадей в муниципалитете увеличили более чем в 6,6 раз - до 4,8 тыс. га. Также возросли объемы производства картофеля - в прошлом году собрали 22 тысячи тонн, что в 2,2 раза превысило значение данного показателя за предыдущий период. <...> В Талдомском городском округе производится почти 15% от всего сертифицированного картофеля РФ, который используется в качестве семян не только в Подмосковье, но и поставляется в другие регионы страны", - говорится в сообщении.

Также в материале отмечается, что в регионе вдвое увеличилось число самозанятых.

"Два года вы возглавляете городской округ Талдом - территория удаленная, где всегда есть свои специфичные моменты. В этом году должны реализовать проект благоустройства, капитально отремонтировать школу. На отдаленных территориях важно (и об этом я говорил в своем обращении) создание рабочих мест. Экономика, привлечение инвестиций - это имеет принципиальное значение. Знаю, что в прошлом году вы активно вводили в оборот сельхозземли", - приводятся в тексте слова Воробьева, адресованные Крупенину.

В пресс-службе также отметили проводимые работы по благоустройству округа. Так, в прошлом году здесь завершили первый этап работ в парковой зоне поселка Северный, а в 2022 году запланированы мероприятия по очистке водоема и обустройстве береговой линии и пляжа с насыпным песком. Помимо этого, в Талдоме будут объединены парк Солнечный берег и сквер Остапюка в Запрудне с целью создания удобного городского пространства.