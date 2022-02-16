Эксперт: несколько факторов свидетельствует о сломе текущего инфляционного тренда в России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Все больше факторов свидетельствует о вероятном сломе текущего инфляционного тренда на горизонте ближайших месяцев, считает руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13% с 0,29% неделей ранее.

"Постепенно появляется все больше сигналов и факторов, свидетельствующих о вероятном сломе текущего инфляционного тренда на горизонте ближайших месяцев", - сказала Сафина ТАСС.

"Дополнительным опережающим индикатором снижения инфляционного давления может выступить динамика цен производителей в январе, которые, по данным Росстата, резко замедлили темп роста до 23,1% в годовом выражении (после 28,5% в декабре). А по сравнению с декабрем 2021 года цены производителей продемонстрировали символический рост на 0,1%, что во многом было связано с 6,4% снижением цен в добыче нефти и 5,6% падением цен в добыче угля", - отметила Сафина.

По ее словам, помимо высокой базы 2021 года, сейчас наблюдается активная переориентация населения с потребительской на сберегательную модель поведения. "По данным Банка России, в декабре был зафиксирован рекордный за шесть лет прирост средств на депозитах физических лиц - 1,5 трлн рублей, тогда как объем кредитного портфеля населения вырос в декабре на "скромные" 358 млрд рублей", - уточнила эксперт.

В целом, полагает Сафина, можно констатировать, что текущие уровни мировых цен как на топливно-энергетические товары, так и на большинстве других сырьевых рынках достигли своего локального максимума, отражая "коронавирусный фактор" - активное восстановление мировой экономики, реализация отложенного спроса, сбои в цепочках поставок.

"Таким образом, можно ожидать дальнейшей тенденции на стабилизацию цен производителей в экспортно-ориентированных сырьевых отраслях", - заключила Сафина.