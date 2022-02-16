"Газпром нефть" в 2021 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 2021 год выросла в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом и составила 344,113 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась в 1,8 раза - до 2,675 трлн рублей, доналоговая прибыль - в 2,4 раза, до 363,7 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 390,65 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Прибыль от продаж достигла 116,4 млрд рублей против 34,9 млрд рублей убытка годом ранее.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.