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США призывают Сербию искать альтернативы газу из России

В Вашингтоне считают, что добиваются прогресса в этом направлении

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Власти США призывают Сербию искать альтернативы российскому газу и, как считают в Вашингтоне, добиваются прогресса в этом направлении. Об этом заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил в среду, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Влияние России и Китая на Западных Балканах является злонамеренным", - утверждал он. "Что касается энергетической безопасности, мы призвали Сербию рассматривать альтернативы российскому газу, включая возобновляемые источники энергии и сжиженный природный газ. Мы добились некоторого прогресса в этом", - продолжил американский чиновник.

"Вопрос зависимости от российских энергоресурсов - это проблема не только Западных Балкан, это проблема для большой части Европы. В ситуации с Балканами есть дополнительная проблема: они сильно зависят от угольной энергетики. У нас есть всеобъемлющая стратегия энергетической безопасности, в которой особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, сжиженному природному газу, альтернативным поставщикам и маршрутам [поставок] <...>. Мы близки к освобождению некоторых стран от полной зависимости от российского газа. И я добавлю, что в этом процессе есть огромные возможности для американских компаний", - отметил он позднее в ходе слушаний. Москва ранее неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

"Если говорить о политическом влиянии [России], то за последний год Сербия стала больше ориентироваться на внешнюю политику ЕС, это включает непризнание Крыма. Так что мы добиваемся прогресса в этом направлении", - считает Эскобар.

Говоря в целом о Западных Балканах, он утверждал, что Россия "пытается добиться создания уязвимости в евроатлантическом пространстве". "Они нашли партнеров в некоторых странах, которые готовы помочь в продвижении этих целей, чтобы мы были отвлечены от других вопросов, включая Россию, Украину", - считает зампомощника госсекретаря США.

Вице-премьер и министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в начале февраля отмечала, что энергетическая ситуация в Сербии остается стабильной, российский "Газпром" обеспечил стране дополнительные объемы газа. 25 ноября прошлого года в результате переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными.

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